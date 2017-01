Marisa Letícia segue na UTI por tempo indeterminado após AVC

Rio de Janeiro – A ex-primeira-dama Marisa Letícia, mulher do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segue em tratamento intensivo por tempo indeterminado, após dar entrada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na terça-feira, com acidente vascular cerebral (AVC), informou a assessoria de imprensa do hospital.

A hemorragia cerebral foi causada por uma ruptura de um aneurisma, segundo explicou o último boletim médico do hospital, publicado na noite de terça-feira.

Ao chegar ao hospital, Marisa Letícia foi imediatamente submetida a um atendimento de emergência, seguido de cirurgia endovascular e oclusão do aneurisma.

(Por Marta Nogueira)