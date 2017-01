Marinha tenta recuperar destroços de avião que caiu em Paraty

Mergulhadores da Marinha retomaram hoje (21) os trabalhos para tentar levar à superfície os destroços do avião que caiu no litoral de Paraty, na tarde de quinta-feira (19). A aeronave chocou-se contra a água durante uma tentativa de pouso no aeroporto da cidade. Cinco pessoas estavam a bordo, entre elas, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Teori Zavascki, e todas elas morreram no acidente.

Segundo a assessoria de imprensa da Marinha, o trabalho continua e precisa ser feito com cuidado para que não haja danos ao avião, cuja recuperação é essencial para a investigação das causas do acidente. Esse trabalho é feito pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

A Marinha está isolando a área do acidente com embarcações. O navio patrulha Oceânico Amazonas presta apoio com pessoal e material.

Dois corpos já foram entregues pelo Instituto Médico Legal (IML) de Angra dos Reis aos familiares: o de Zavascki e o do dono da aeronave, o empresário Carlos Alberto Filgueiras. A Polícia Civil não está divulgando informações sobre os corpos das outras três vítimas: o piloto Osmar Rodrigues, a massoterapeuta Maíra Panas e a mãe dela, Maria Panas.