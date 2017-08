Marinha libera, mas moradores impedem volta de travessia na Bahia

Salvador – Apesar de a travessia Mar Grande/Salvador ter sido liberada para lanchas e outras embarcações nesta segunda-feira, 28, pela Marinha e pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), uma manifestação promovida por moradores de Mar Grande, no Terminal Marítimo de Vera Cruz, impediu a saída dos barcos, que deveria ter iniciado por volta das 5h30.

Os manifestantes questionavam a falta de segurança na prestação do serviço. Na quinta-feira, 24, a lancha Cavalo Marinho naufragou na travessia entre a praia e Salvador, deixando pelo menos 18 pessoas mortas. Outras 89 sobreviveram. O trajeto é percorrido diariamente por mais de quatro mil pessoas.

Neste domingo, 27, foi localizado o corpo de um homem, que a polícia acredita se tratar de uma das vítimas que ainda constam como desaparecidas. O corpo foi encontrado distante cerca de sete quilômetros do local do naufrágio e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). As buscas continuam com equipes dos Bombeiros e da Polícia Militar.