Marcelo Crivella nomeia filho para Casa Civil do Rio

São Paulo – O prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella (PRB) nomeou seu filho para secretário da Casa Civil do Rio de Janeiro. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da capital fluminense.

Marcelo Hodge Crivella, conhecido como Marcelinho, deve ser o responsável pela coordenação das outras secretarias do município.

O cargo era ocupado por Ailton Cardoso da Silva, que foi apontado como novo chefe de gabinete de Marcelo Crivella.

No dia 12 de janeiro, o prefeito já havia visto polêmica após a nomeação de Jorge Braz, bispo da Igreja Universal do Reino de Deus (da qual Crivella é bispo licenciado) como novo chefe do Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) carioca.