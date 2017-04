Manifestantes começam a chegar à Esplanada dos Ministérios

Brasília – Cerca de mil manifestantes já estão reunidos próximos à Biblioteca Nacional, na Esplanada dos Ministérios em Brasília, para manifestação contra as reformas da Previdência e Trabalhista.

As pessoas começam chegar aos poucos porque não havia um horário definido para o início do protesto. A previsão é de que o grupo caminhe em direção ao Congresso Nacional no fim desta manhã.

Estão presentes representantes de várias categorias. Um dos grupos é organizado pela União dos Policiais do Brasil (UPB). É grande a presença de agentes da Polícia Civil entre os manifestantes.

As centrais sindicais também marcam presença, entre elas a Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB), a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria (CNTI), e a União Geral dos Trabalhadores (UGT). O clima é de tranquilidade até o momento.

O movimento pode ganhar um reforço não previsto. É que o grupo de cerca de 3 mil indígenas que está na capital federal desde segunda-feira, em protesto contra mudanças no processo de demarcação de terras, promete se juntar à manifestação contrária às reformas. Os índios estão acampados na Esplanada dos Ministérios, do lado oposto à Biblioteca Nacional.

Desde a meia noite, a via está bloqueada nos seus dois sentidos e a polícia reforçou o policiamento para controlar o acesso ao local. Foi montado um cordão de isolamento para revista dos manifestantes que chegam à Esplanada.