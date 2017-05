Manifestação em frente ao Palácio do Planalto tem tumulto

Brasília – A Polícia entrou em confronto com manifestantes reunidos em frente ao Palácio do Planalto e jogou spray de pimenta para dispersar o grupo. A confusão teve início em uma briga entre dois manifestantes.

Um grupo de cerca de 200 manifestantes se reuniu para protestar contra o presidente Michel Temer após denúncias divulgadas na noite desta quarta-feira, 17.

Alguns manifestantes ergueram bandeiras do PT e gritaram “Fora Temer”. Um grupo de deputados da oposição, incluindo o petista Paulo Pimenta (RS), se juntou ao protesto.

A segurança do Planalto foi reforçada pela Polícia Militar do Distrito Federal. São ao menos dez carros de polícia em frente ao edifício.

No início do ato, os policiais impediram os manifestantes de se aproximar do Palácio, obrigando-os a permanecer do outro lado da rua.