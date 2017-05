Manifestação contra Temer cresce e para trânsito na Paulista

São Paulo – A manifestação na Avenida Paulista que pede a saída de Michel Temer da Presidência ganhou corpo no final da noite desta quarta-feira, 17, e passou a interromper o fluxo de veículos em um dos sentidos da via, na altura do Museu de Arte de São Paulo (Masp).

De acordo com transmissões ao vivo nas redes sociais, os manifestantes estão se concentrando no local e pretendem sair em passeata até o centro da cidade.

O ato começou a partir de um outro evento que ocorria no vão do Masp, organizado pela Frente Povo Sem Medo, para debater as reformas propostas pelo governo Temer.

Organizadores do debate, após a divulgação das denúncias contra Temer, passaram a convocar manifestantes. Eles estimam que 5 mil pessoas estão presentes. A Polícia Militar não forneceu estimativa de público.