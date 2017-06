Mandado de prisão de Rocha Loures pedia discrição

Brasília e São Paulo – O homem da mala, ex-assessor especial do presidente Michel Temer, foi preso neste sábado por ordem do ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. O mandado de prisão de Rodrigo Santos da Rocha Loures, “brasileiro, divorciado, administrador de empresas”, foi cumprido pela Polícia Federal.

Fachin orientou discrição na ação policial que culminou com a captura de Loures, flagrado em abril correndo por uma rua dos Jardins, em São Paulo, carregando uma mala estufada de propinas da JBS – 10 mil notas de R$ 50, somando R$ 500 mil.

“O cumprimento do mandado deve ocorrer com a máxima discrição e com a menor ostensividade”, determinou o ministro.

“Deverá a autoridade policial responsável pelo cumprimento da medida tomar as cautelas apropriadas para preservar a imagem do preso, evitando qualquer exposição pública.”

“Não se tratando a pessoa em desfavor de quem se impõe a presente medida de indivíduo perigoso, no sentido físico, deve ser evitado o uso de algemas.”