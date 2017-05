Maia: Reforma da Previdência será retomada em “poucas semanas”

São Paulo – O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que vai colocar em “poucas semanas” o texto da reforma da Previdência para votação no plenário da Casa e que isso vai ocorrer “com certeza antes do fim do primeiro semestre”.

Ao sair da abertura do Fórum de Investimentos Brasil 2017, Maia afirmou que vai conversar com os líderes partidários para colocar a reforma de volta à pauta da Casa em breve, sem precisar uma data. “Não podemos esticar muito este assunto, não. Acho que é importante votar”, afirmou.

Questionado sobre os pedidos de impeachment contra o presidente Michel Temer (PMDB) que foram protocolados na Câmara, Maia não respondeu se vai deliberar sobre as denúncias recebidas.

Reunidos no evento, Maia e o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), fizeram coro em apoio ao presidente Michel Temer e garantiram que vão se empenhar na condução das reformas apesar da crise política.

O apoio também foi declarado pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e pelo prefeito João Doria, ambos do PSDB. “Quero destacar nosso empenho com as reformas”, disse Alckmin em seu discurso.

O governador reforçou que o País não quer voltar ao populismo e que as medidas propostas pelo presidente Temer são importantes.