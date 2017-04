Maia reconhece erros sobre urgência da reforma trabalhista

Brasília – O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), voltou na manhã desta quarta-feira, 19, a reconhecer erros na votação do requerimento de urgência para apreciação da reforma trabalhista e disse prever uma “bela votação” do mérito da proposta quando o texto vier ao plenário. Ao analisar a rejeição do requerimento, Maia disse que é preciso mais atenção nas próximas votações.

“A gente precisa ficar mais atento às votações para não levar susto, mas ontem (18) à noite mesmo a gente recompôs o resultado (na votação da recuperação fiscal dos Estados) e acho que daqui para frente as coisas vão caminhar bem”, avaliou.

Maia disse que a base governista está estudando a apresentação de um novo requerimento de urgência para tramitação do projeto.

De acordo com ele, não houve traição entre os aliados na votação que derrotou o governo, mas sim “divergências”.

“As pessoas não são obrigadas a dizer amém para o governo. Então cabe também àqueles que são a favor do projeto convencer aqueles da base que são contra”, concluiu.

Para Maia, se o resultado da votação foi diferente do esperado é porque os governistas erraram, incluindo ele, que encerrou a votação mais cedo. Maia disse que o erro foi não ter conversado com mais deputados que acabaram votando contra o requerimento.

Ele negou que a votação tenha acendido o sinal de alerta no governo. “A gente vai aprovar a reforma trabalhista com uma margem muito grande de votos. Acho que foi só um problema momentâneo, mas a gente está ajustando a base”, previu.