Maia foi para Palácio do Planalto se reunir com Temer e ministros

Brasília – Primeiro na linha sucessória da Presidência da República, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), acompanhou o pronunciamento do presidente Michel Temer, na tarde desta quinta-feira, 18, no Palácio do Planalto.

O parlamentar fluminense já tinha ido ao local pela manhã, mas saiu por volta das 13h30 e seguiu para residência oficial da presidência da Câmara, onde estava reunido com ministros e deputados da base aliada e da oposição.

Maia passa o dia cercado por parlamentares aliados, entre eles, Pauderney Avelino (DEM-AM), Elmar Nascimento (DEM-BA), Efraim Filho (DEM-PB), Orlando Silva (PCdoB-SP), Rubens Bueno (PPS-BA) e Benito Gama (PTB-BA).

Pela manhã, se reuniu com alguns desses deputados e ministros desses partidos, como Mendonça Filho (Educação) e Roberto Freire (Cultura), para discutir o cenário político. Após esse primeiro encontro, foi ao Planalto, onde conversou com Temer, e voltou para a residência.