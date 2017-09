Maia diz que reforma da Previdência não tem votos suficientes

São Paulo – O presidente da República em exercício, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), reconheceu nesta segunda-feira que o governo não tem votos suficientes hoje em dia para aprovar a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, mas disse esperar a aprovação da matéria na Casa em outubro.

“Temos de trabalhar o convencimento dos parlamentares”, disse Maia durante participação em fórum da revista Exame em São Paulo, acrescentando que, a princípio, será necessário ceder em alguns pontos para se obter a aprovação da proposta.

Segundo ele, não há outra alternativa ao país que não seja fazer a reforma previdenciária, mediante o tamanho do problema fiscal do país.

Maia também fez uma firme defesa das privatizações, afirmando que é o setor privado que vai tirar o Brasil da crise, e disse que defende as privatizações não para resolver o problema do déficit fiscal, mas porque considera que as empresas são mais eficientes nas mãos do setor privado.