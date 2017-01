Maia deve oficializar candidatura apenas na véspera da eleição

Brasília – O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), deve adiar ao máximo a oficialização de sua candidatura ao comando da Casa.

Auxiliares do democrata afirmam que ele falará publicamente sobre sua intenção de ser reconduzido ao comando da Câmara apenas na próxima semana.

A EXAME.com, fontes próximas a Maia garantiram que o democrata “só oficializará a candidatura à Presidência da Casa na véspera da eleição”, ou seja, na quarta-feira, 1 de fevereiro.

Mesmo sem ter apresentado candidatura, presidente da Câmara tem colecionado apoios diariamente. Até agora, Maia já conta com o apoio de DEM, PSDB, PSD, PSB, PR, PP, PPS, PRB, PV e PTN. O democrata conseguiu apoio da maioria da bancada do PMDB, PC do B e do PT.