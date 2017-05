Maggi estava no Ministério da Agricultura no momento da invasão

Brasília – O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, estava no ministério na tarde desta quarta-feira, 24, quando foi dada a ordem de evacuação do prédio. A informação foi dada pela assessoria de imprensa da Pasta.

Todos os servidores do Ministério da Agricultura precisaram sair às pressas do local após manifestantes invadirem o prédio e colocarem fogo em algumas áreas.

De acordo com a assessoria, os manifestantes atearam fogo no auditório do ministério, onde normalmente ocorrem entrevistas coletivas, e em um sofá que fica na entrada privativa do ministro.

Eles também quebraram fotos da galeria de ex-ministros. Os servidores precisaram evacuar o prédio rapidamente, pelas escadas, porque os elevadores estavam desligados.

A Tropa de Choque precisou entrar no prédio para dispersar os manifestantes. Carros do Corpo de Bombeiros, do Samu e um caminhão pipa também foram para o local para controlar a situação.

Fazenda

Depois da tentativa de invasão do prédio do Ministério da Fazenda, o ministro da Henrique Meirelles despacha da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

Parlamentares estão no local para continuar as discussões sobre o Programa de Regularização Tributária (Refis).

Por volta das 14h30, manifestantes quebraram vidros e tentaram invadir o prédio do Ministério da Fazenda.

No momento, o ministro Meirelles estava em um almoço na embaixada da Nova Zelândia. Com o quebra-quebra também em outras pastas, cerca de 400 homens da Força Nacional fizeram um paredão para proteger a Fazenda.

De acordo com a assessoria, os danos se resumiram a dois vidros quebrados nas portarias do edifício sede. Os prédios não foram invadidos.