Maduro expressa solidariedade a Lula e exalta figura de Marisa

Caracas – O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, manifestou nesta quinta-feira suas condolências ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela situação de sua esposa, Marisa Leticia, que teve sua morte cerebral confirmada nesta quinta-feira por um hospital de São Paulo.

Em comunicado divulgado pela chancelaria do país caribenho, Maduro estendeu suas palavras de pesar aos filhos, familiares e amigos da “companheira Dona Marisa”, “em nome do governo bolivariano e do povo venezuelano”.

“A Venezuela e os povos da pátria grande lembraremos de Dona Marisa como uma expoente e defensora das causas justas do povo brasileiro, e por sua ativa e determinante participação nas lutas políticas, fundadora junto com seu marido do Partido dos Trabalhadores”, destaca o texto.

Além disso, o governo de Maduro afirma que o “exemplo digno” de Marisa “permanecerá em nossos corações e servirá de guia para as mulheres lutadoras com um sentido de humanidade a favor dos povos”.

Por fim, a Venezuela “ratifica” sua solidariedade com o povo do Brasil e com o ex-presidente Lula, “afetado por tão sensível perda”.

Marisa Leticia, de 66 anos, estava hospitalizada e em coma desde o último dia 24 de janeiro, quando sofreu um AVC.

O Hospital Sírio-Libanês informou hoje em um boletim médico que, após o agravamento do estado de saúde da ex-primeira-dama, já não há fluxo sanguíneo em seu cérebro.

Marisa era a segunda esposa de Lula, com quem se casou em 1974 quando ambos eram viúvos, e foi primeira-dama entre 2003 e 2010. EFE