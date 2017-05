São Paulo – A conta do ex-presidente Lula no Twitter publicou duas fotos do juiz Sérgio Moro, responsável pelo julgamento de ações contra o petista na Operação Lava Jato, com o presidente Michel Temer e com o senador Aécio Neves (PSDB-MG).

Em uma das imagens, Moro é visto cumprimentando Temer em solenidade em Brasília.

Na outra, Moro conversa com o senador durante premiação na capital paulista. Apenas as imagens foram postadas na rede social, sem nenhuma mensagem escrita.