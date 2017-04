Lula pediu US$ 40 mi em propina para Odebrecht, diz VEJA

São Paulo – Em depoimento ao juiz Sergio Moro, o ex-presidente da Odebrecht Marcelo Odebrecht afirmou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria pedido 40 milhões de dólares em propina para a empreiteira em troca da aprovação de um financiamento de 1 bilhão de dólares via BNDES para obras de interesse da companhia em Angola.

As informações são da revista VEJA.

Segundo 0 herdeiro do grupo Odebrecht, ele teria sido procurado entre 2009 e 2010 pelo então ministro do Planejamento Paulo Bernardo, que teria oferecido o acordo em nome do então presidente da República.

No fim, a empreiteira conseguiu um desconto para a propina e teria pagado o equivalente a 64 milhões de reais para o PT. Segundo Marcelo Odebrecht, parte desses recursos teriam sido destinados para custear despesas de Lula.

Tanto Lula quanto o ex-ministro Paulo Bernardo aparecem na lista de pedidos de inquérito divulgados pelo ministro do Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, nesta terça-feira (11).

Como as acusações contra Bernardo estão relacionadas a políticos com foro, o ex-ministro será investigado sob o escrutínio do STF. Já o pedido contra o ex-presidente foi remetido para o juiz Sergio Moro, responsável pelas ações em primeira instância da Operação Lava Jato.