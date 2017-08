Lula mantém apoio, mas volta à Presidência parece fora do alcance

Maceió – Milhares de pessoas têm ido ao encontro do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante sua turnê de ônibus por Estados do Nordeste, região onde o petista nasceu e continua tendo mais apoio.

Trabalhadores rurais cujas vidas melhoraram dramaticamente graças aos programas sociais de Lula cercaram seu ônibus em cada parada para saudar o ex-líder sindicalista e filho de mãe analfabeta. Alguns, chorando, se esticavam para tocá-lo como se ele fosse um semideus.

A turnê de três semanas é o lançamento informal de uma possível campanha à eleição presidencial do ano que vem.

A crise econômica prolongada e os escândalos de corrupção que engolfaram o presidente Michel Temer e grande parte da classe política do Brasil, inclusive Lula, ressuscitaram as esperanças do ainda popular veterano político de voltar ao poder.

Mas embora o apoio a um retorno de Lula continue forte –como mostram pesquisas de intenção de votos– graças à nostalgia da fase de ouro da economia brasileira em seu governo, impulsionada pelo boom das commodities, o índice de rejeição do polêmico líder parece alto demais para ele vencer, disse Mauro Paulino, diretor do Datafolha.

E existe um obstáculo ainda mais sério.

Lula enfrenta a probabilidade de ser impedido de concorrer se a condenação por corrupção e lavagem de dinheiro decretada pelo juiz federal Sérgio Moro no mês passado for confirmada por uma instância superior.

Em uma entrevista exclusiva à Reuters nesta semana, Lula admitiu que o PT precisa estar preparado para apresentar outro candidato, uma perspectiva que agrada os investidores que veem a corrida de 2018 sem ele melhorando as chances de o Brasil se ater à austeridade fiscal postulada por Temer.

“Obviamente, se você vai olhar o quadro político pela fotografia de hoje, eu sou a figura mais importante para a campanha política. Mas a gente tem que tomar em conta que acontecem coisas na política que a gente não controla. Eu tenho um processo judicial”, disse Lula, referindo-se à condenação que pode levá-lo à prisão.

Vácuo político

Pela lei brasileira, um político fica impedido de exercer cargos públicos durante ao menos oito anos se for condenado por um crime e a sentença for mantida por uma corte superior.

Lula enfrenta outros cinco processos por acusações de corrupção, mas é provável que só a condenação de julho seja analisada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região antes da eleição de outubro que vem.

Embora exista alguma discordância entre especialistas jurídicos, o consenso é que, se o veredicto for mantido por uma instância superior depois de ele concorrer e possivelmente vencer a eleição, Lula desfrutaria de imunidade enquanto permanecesse na Presidência.

Uma pesquisa Datafolha feita no final de junho mostrou Lula com 30 por cento das intenções de voto no primeiro turno, o dobro de seus concorrentes mais próximos.

Mas em um provável segundo turno, a mesma sondagem mostrou Lula empatado com sua ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva, candidata presidencial derrotada duas vezes.

“Existe um vácuo na política no Brasil neste momento, a partir do momento em que a Lava Jato passou a investigar e condenar também os políticos de outros partidos, à medida que foram aparecendo gravações e vídeos de Aécio Neves, e todas as denúncias que se fez contra o próprio Michel Temer”, observou Paulino, do Datafolha.

“Tudo isso reforçou uma impressão na população brasileira de que todos os políticos são corruptos e que a corrupção não existe apenas no PT, é algo que está espalhado por todos os partidos”, acrescentou Paulino. “Num momento em que todos ficam iguais, a preferência pelo Lula volta, e não só o Lula, mas a preferência pelo PT também vem aumentando.”

A rejeição a Lula caiu para 46 por cento em julho, abaixo de 53 por cento em abril e 57 por cento em março, de acordo com o Datafolha.

Mas essa taxa é alta demais para vencer um segundo turno presidencial e provavelmente aumentará, já que o Datafolha ainda não realizou uma pesquisa após a condenação de Lula por Moro.

Os eleitores estão ansiosos para encontrar novos líderes que estejam fora do maior escândalo de corrupção da história do país. Novos nomes, como o do prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), um milionário que venceu no primeiro turno a disputa pela capital paulista no ano passado, estão emergindo comopossíveis candidatos à Presidência em 2018.

Em tal contexto, o PT faria melhor escolhendo um candidato menos polarizador do que Lula, como o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, que foi derrotado facilmente por Doria, avaliou Adriano Oliveira, cientista político da Universidade Federal de Pernambuco.

Haddad, no entanto, teve apenas 3 por cento das intenções de voto na última pesquisa Datafolha, no cenário em que seu nome é colocado entre os candidatos.

“Lula não é o melhor candidato do PT… com Lula seria uma campanha muito agressiva”, diz Oliveira. “Com Haddad você terá o benefício do lulismo e evitaria o desgaste do lulismo.”