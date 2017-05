Lula desembarca em Curitiba para prestar depoimento a Moro

Curitiba – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou pouco depois das 9h30 desta quarta-feira, 10, a Curitiba para prestar depoimento ao juiz Sérgio Moro em uma das ações em que é réu na Operação Lava Jato.

Lula chegou no aeroporto Afonso Pena em um avião particular e deve seguir para um hotel antes de ir à Justiça Federal, onde vai estar pela primeira vez frente a frente com Moro.

Os desembarques de Lula e da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), na manhã desta quarta, motivaram a montagem de um esquema especial de segurança no aeroporto. Funcionários receberam a notícia da chegada de Lula a Curitiba às 9h25 e começavam a organizar o desembarque em um hangar destinado à viação executiva.

Uma comitiva com parlamentares da oposição também chegou na manhã desta quarta de Brasília para acompanhar o depoimento do ex-presidente. O grupo vai visitar de manhã o acampamento montado pelo Movimento Sem-Terra na região central da capital paranaense e já está reunido com membros da diretoria do PT e outros deputados e senadores.

Ao chegar no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, o deputado federal Wadih Damous (PT-RJ) afirmou que o grupo está no Paraná para dar apoio a Lula e entrar na “batalha política” desencadeada pelo juiz federal Sérgio Moro.

“Quem pode transformar isso num ato político-eleitoral é o juiz. Ele que transformou”, disse o parlamentar ao Broadcast Político. “Esse juiz não se conduz como um juiz, ele faz política. Ele conduz o processo para fazer política”, enfatizou.

O deputado Décio Lima (PT-SC) disse que o clima tende a ser “tranquilo” nest quarta em Curitiba. “O juiz é que está seletivo”, disse o parlamentar, quando perguntado sobre a motivação dos atos organizados durante o depoimento de Lula. Os políticos esperam a presença do ex-presidente em um ato após o interrogatório. “Vamos acompanhar e estamos com grupo um bem representativo”, afirmou a deputada Alice Portugal (PCdoB-BA) .

Os deputados Paulo Teixeira (PT-SP), Maria do Rosário (PT-RS) e Jandira Feghali (PCdoB-RJ) também estavam no grupo que desembarcou no Paraná. A ex-presidente Dilma, que viaja em voo de carreira, está a caminho e deve desembarcar às 10h30 no Afonso Pena. Os dois ex-presidentes devem se encontrar ainda pela manhã, segundo uma fonte ouvida pelo Broadcast Político.