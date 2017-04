Linhas da CPTM entram em greve a partir das 0h desta sexta

São Paulo – O Sindicato dos Ferroviários de São Paulo decidiu que todas as linhas da CPTM serão paralisadas durante a greve geral de sexta-feira (28) contra as reformas previdenciária e trabalhista propostas pelo governo Michel Temer (PMDB).

A categoria informou que as linhas 7 (Rubi), 10 (Turquesa), 11 (Coral) e 12 (Safira) decidiram entrar em greve durante 24 horas a partir das 0h de sexta-feira.

A reportagem de EXAME.com não conseguiu contato com o Sindicato Sorocabana, responsável pelas linhas 8 (Diamante) e 9 (Esmeralda) da CPTM. No entanto, de acordo com o sindicato Central do Brasil, responsável pelas linhas 11 e 12, a diretoria sindical informou que os trens das linhas Diamante e Esmeralda também devem ser paralisados.

7 (Rubi) – Paralisação confirmada durante 24h a partir das 0h de sexta

10 (Turquesa) – Paralisação confirmada durante 24h a partir das 0h de sexta

11 (Coral) – Paralisação confirmada durante 24h a partir das 0h de sexta

12 (Safira) – Paralisação confirmada durante 24h a partir das 0h de sexta

8 (Diamante) – Trens devem parar durante 24h a partir das 0h de sexta

9 (Esmeralda) – Trens devem parar durante 24h a partir das 0h de sexta

O Sindicato dos Metroviários de São Paulo também confirmou participação na greve de sexta-feira.

Segundo a assessoria de imprensa do sindicato, a expectativa é que, durante 24 horas, as linhas 1-Azul (Jabaquara/Tucuruvi), 2-Verde (Vila Madalena/Vila Prudente), 3-Vermelha (Corinthians Itaquera / Palmeiras Barra Funda), 5-Lilás (Capão Redondo/Adolfo Pinheiro) e o monotrilho da linha 15-Prata (Vila Prudente/Oratório) do Metrô fiquem paradas.

Apenas a linha 4-Amarela, que é administrada pela ViaQuatro, deve funcionar.

O Sindicato dos motoristas de ônibus de São Paulo ainda não decidiu se vai aderir ao movimento. A categoria marcou assembleia para a tarde desta quarta-feira (26).