Líderes discutem qual proposta da reforma política votar hoje

Por Isadora Peron, do Estadão Conteúdo

Brasília – O impasse da reforma política segue na Câmara dos Deputados. Líderes partidários estão reunidos agora à tarde para decidir qual das propostas será votada nesta terça-feira, 19.

À princípio, há mais consenso para retomar a votação da emenda constitucional que acaba com as coligações para as eleições proporcionais e estabelece uma cláusula de barreira para os partidos.

Mas há líderes que defendem que os deputados tentem votar, mais uma vez, a PEC que altera o sistema eleitoral e cria um fundo público de financiamento de campanhas. A votação desse projeto já foi adiada diversas vezes porque não há consenso.

Para o líder do PT, Carlos Zarattini (SP), está claro que essa proposta não alcançará os 308 votos para ser aprovada, por isso os deputados deveriam se concentrar na PEC que acaba com as coligações, relatada pela deputada Shéridan (PSDB-RR).

Há, inclusive, quem defenda que não deveria haver mudanças para as eleições de 2018. “Nós somos contra esse afogadilho”, disse o líder do PTB, deputado Jovair Arantes (GO).