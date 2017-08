Líder do DEM no Senado diz preferir Lula como candidato em 2018

Campos do Jordão – O senador Ronaldo Caiado, líder do DEM no Senado, disse que prefere que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja, no ano que vem, candidato à presidência da República.

“Preferiria, para não criar no Brasil mais um mito, um Chávez, um Perón. Lula, se não for candidato, vai dificultar ao Brasil se modernizar e para conseguir sair do populismo”, disse, em palestra no Congresso Internacional de Mercados Financeiros e de Capitais, organizado pela B3.

Segundo o senador, o Brasil precisa ver o Estado como um “grande gestor na distribuição de dinheiro”.

“Gostaria que na eleição de 2018 pudéssemos enfrentá-lo e derrotá-lo e mostrar à população os males que eles fizeram ao País. Não que foram eles que inventaram a corrupção, mas que multiplicaram por mil e dilapidaram as estatais”, disse Caiado.