Saque do PIS segue regras da reforma da Previdência, diz Temer

Brasília – O presidente Michel Temer disse nesta quarta-feira que a liberação de recursos do PIS/Pasep tomou como base as idades propostas para aposentadoria na reforma da Previdência em tramitação no Congresso.

Pouco antes de Temer, o ministro do Planejamento anunciou a liberação de 15,9 bilhões de reais do PIS/Pasep por meio de medida provisória.

Temer ressaltou o fato de as novas idades para saque serem as mesmas das propostas para aposentadoria na reforma da Previdência, 65 anos para homens e 62 anos para mulheres.