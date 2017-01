Leia a íntegra do Plano Nacional de Segurança Pública

São Paulo – Na semana em que rebeliões deixaram ao menos 93 mortos em presídios do Amazonas e Roraima, o governo federal adiantou o lançamento do Plano Nacional de Segurança Pública, que estava previsto para o final do mês.

O documento, formulado pelo Ministério da Justiça, prevê a implantação de núcleos de inteligência policial, redução da superlotação de presídios e fortalecimento do combate ao tráfico de drogas e armas nas fronteiras, entre outras medidas. A ideia é começar a executar as ações a partir de fevereiro.

Veja a íntegra do documento:

Plano Nacional de Seguranca Pública 060117 by Talita Abrantes on Scribd