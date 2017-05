Lava Jato não está em risco após soltura de Dirceu, diz STF

Os ministros Marco Aurélio Mello e Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmaram hoje (3) que as investigações da Operação Lava Jato de nenhuma forma estão ameaçadas após a libertação de José Dirceu.

“Embora tenha ficado vencido na decisão de ontem, pois eu acompanhava do ministro Edson Fachin negando o habeas corpus, eu entendo que de modo algum a Operação Lava Jato está comprometida, pelo contrário”, disse Celso de Mello, ministro mais antigo do STF, antes da sessão plenária desta quarta-feira.

Celso de Mello foi um dos votos vencidos no julgamento da Segunda Turma realizado na tarde de ontem (2) que, com placar 3 a 2, decidiu revogar a ordem de prisão do ex-ministro da Casa Civil José Dirceu.

O ex-ministro foi libertado hoje (3) após a determinação de medidas cautelares alternativas pelo juiz Sérgio Moro, como o uso de tornozeleira eletrônica.

“O importante é que a Operação Lava Jato, uma vez respeitados as garantias da Constituição e o que as leis da República estabelecem, aprofunde cada vez mais, cada vez mais, a investigação acerca dos fatos delituosos que estão estarrecendo o país”, afirmou o decano.

“Não vejo motivo algum para qualquer tipo de receio. A Lava Jato se tornou uma verdade irreversível.”

Após o julgamento, o procurador da República Deltan Dalagnol, que coordena a força-tarefa da Lava Jato, criticou a decisão do Supremo.

Para ele, o posicionamento dos ministros do STF trará consequências diretas para a investigação.

O ministro Marco Aurélio Mello, que integra a Primeira Turma e portanto não participou da decisão sobre a liberdade de Dirceu, refutou os riscos para a investigação.

“Não tem qualquer ameaça à Lava Jato. A sociedade fique tranquila. As investigações e os processos estão em curso”, afirmou.

“Nós não temos qualquer prejuízo, com o julgamento de ontem, considerável à Lava Jato.”