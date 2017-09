Olimpíadas na Lava-Jato

Agentes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal estão nas ruas do Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira, para prender suspeitos de comprar jurados da eleição da cidade sede da Olimpíada de 2016. A operação foi batizada Unfair Play, é o primeiro braço internacional da Lava-Jato no Rio.

Há operação também nos Estados Unidos. Carlos Arthur Nuzman, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e do Comitê Rio 2016, é alvo de um mandado de busca e apreensão e será intimado a depôr. Estão sendo realizadas buscas também na sede do COB.

As investigações encontraram indícios de que Nuzman teve participação na compra de votos de membros do Comitê Olímpico Internacional (COI) para a escolha do Rio como sede das Olimpíadas de 2016.

Maia e a reforma da Previdência

Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados e presidente em exercício do Brasil, disse, durante o EXAME Fórum, que o governo já não tem mais a quantidade suficiente de votos para aprovar a reforma da Previdência.

“Hoje temos menos votos do que já tivemos.” Segundo ele, “ou vai aprovar em outubro, em novembro, ou não vai aprovar”. Maia confirmou que o maior risco de a reforma naufragar é a possibilidade de o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, apresentar uma segunda denúncia contra o presidente Michel Temer.

A vez do centro

Maia também comentou a possibilidade de seu partido, o DEM, lançar um candidato próprio para presidente em 2018. “Todo partido quer liderar”, disse. Para Maia, a chance está no centro do espectro político.

“O que eu vejo é que a sociedade vai preferir alguém do centro, querendo dizer, com isso, aberto ao diálogo, e o DEM está disposto a fazer isso”, disse. “Sem abrir mão dos nossos valores, que são liberais, queremos ser a alternativa do diálogo, inclusive com a esquerda.”

Funaro: no aguardo da delação

A homologação da delação do doleiro Lúcio Funaro pelo relator da Operação Lava-Jato no Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, deverá acontecer entre terça e quarta-feira, conforme informou a coluna Radar, da revista VEJA.

O acerto da delação com Funaro foi firmado no dia 22 de agosto e promete impactar a alta cúpula do PMDB, incluindo o presidente Michel Temer, acusado de participação em esquemas de corrupção em áudios gravados pelo empresário Joesley Batista, do grupo J&F.

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, deve usar as informações para embasar uma nova denúncia contra Temer.

Lula tenta adiar interrogatório, mas Moro nega

O juiz federal Sergio Moro negou um pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para cancelar uma série de interrogatórios marcados para os próximos dias sobre o esquema de propinas envolvendo a Odebrecht.

O pedido incluía o cancelamento do interrogatório do próprio Lula, marcado para o próximo dia 13, e de nomes como o empresário Marcelo Odebrecht.

A defesa de Lula deseja ver as provas envolvidas no processo antecipadamente, mas Moro afirmou que “não há base legal” para o pedido.

O Ministério Público Federal acusa a Odebrecht de ter pagado 75 milhões de reais em propina para obter contratos com a Petrobras, enquanto o ex-presidente é acusado de ter sido um dos destinatários, por meio de um terreno de mais de 12 milhões de reais destinado ao Instituto Lula.

Mercado eleva projeção do PIB

Após o produto interno bruto no segundo trimestre ter crescido 0,2%, o mercado publicou uma projeção mais otimista para 2017: um crescimento de 0,5%, e não mais de 0,39%. A projeção foi publicada pelo boletim Focus, na sexta-feira.

Também na semana passada, o IBGE divulgou dados sobre a taxa de desemprego e também revelou um cenário mais positivo, com a queda no número de desempregados e uma forte reação ao consumo.

Além disso, o mercado estima um crescimento de 1,35 bilhões de reais (61,35 bilhões) no superávit da balança comercial brasileira, diferente dos 60 bilhões esperados no início do ano.

Eletrobras: protegida dos chineses

O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, negou que esteja entregando a Eletrobras “de bandeja” aos chineses. Em evento na China paralelamente à conferência dos Brics, Coelho Filho disse que o governo estuda estipular um percentual máximo que investidores de um mesmo país ou empresa podem adquirir, para não concentrar o poder na estatal.

Assim, o ministro garante que, embora os estrangeiros possam comprar usinas que estão sendo levadas a leilão e uma fatia da empresa, o governo continua sendo “um dos grandes acionistas”. “A movimentação é para proteger do capital estrangeiro”, disse.

Quarta alta da gasolina

A Petrobras anunciou que vai aumentar o preço da gasolina pela quarta vez consecutiva. A alta é de 3,3% e passa a valer já nas primeiras horas de terça-feira. Com todos os aumentos recentes, o preço ficou 11% maior desde o fim de agosto.

Enquanto isso, o preço do diesel subirá 0,1%, com alta acumulada de 8,9%. Em nota, a Petrobras afirmou que o aumento é motivado pelos impactos do furacão Harvey, que atingiu o Texas, nos Estados Unidos, e impactou a operação petrolífera no Golfo do México.

A relação de preços entre gasolina e álcool fechou em 68,04% em agosto, o maior patamar desde 2011, segundo dados divulgados também nesta segunda-feira pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

EUA: Pyongyang “implora por guerra”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou em seu Twitter uma série de críticas ao governo da Coreia do Sul e da China. O presidente chegou a ameaçar sair do acordo de livre-comércio que mantém com o país sul-coreano, por causa de sua pouca ação contra a Coreia do Norte.

“Um apaziguamento com a Coreia do Norte não funcionará, entendam uma coisa!”, tuitou o presidente, que também afirmou que a China tem ajudado “pouco” na luta contra as ações norte-coreanas. A ministra das Relações Exteriores russa, Vassily Nebenzia, pediu aos países que mantenham a “cabeça fria” e evitem “quaisquer ações que possam intensificar as tensões”, pois a solução para o conflito com a Coreia do Norte só poderá ser alcançada por “vias diplomáticas”.

Violência em Mianmar

A Organização das Nações Unidas informou que 87.000 muçulmanos do grupo étnico Rohingya já fugiram de Mianmar para Bangladesh desde o dia 25 de agosto, quando militantes de um exército rohingya atacaram militares e a polícia. Em resposta, o governo de Mianmar intensificou ataques na região, matando milhares de pessoas.

Representantes da ONU disseram ao jornal The Guardian que o governo vem bloqueando a entrega de suprimentos da ONU aos civis. Os rohingya, grupo indo-africano, são vistos pela ONU como uma das minorias mais perseguidas do mundo.

Paz na Colômbia para chegada do papa

Às vésperas da visita do papa Francisco, o governo da Colômbia assinou um pacto de cessar-fogo com a guerrilha Exército de Libertação Nacional (ELN), nesta segunda-feira.

O acordo prevê o fim dos conflitos armados durante 102 dias, prazo que entrará em vigor no dia 1o de outubro. O grupo é composto de 2.000 combatentes, que seguem uma linha católica marxista.

Por isso, a igreja católica fará parte da fiscalização do acordo. Para o presidente colombiano, Juan Manuel Santos, a trégua pode ser renovada enquanto outros pontos são negociados.

O papa Francisco chegará na quarta-feira ao país, quando falará sobre a integração das Farc, outra guerrilha colombiana que acaba de se desarmar e que criou um partido político.