“Lava Jato está em boas mãos”, diz ministro sobre Raquel Dodge

Por Rafael Moraes Moura, Breno Pires e Beatriz Bulla, do Estadão Conteúdo

Brasília – O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse nesta quinta-feira, 14, que a Operação Lava Jato está em “boas mãos”, com a troca no comando da Procuradoria-Geral da República (PGR).

O atual procurador-geral da República, Rodrigo Janot, deixa o cargo no próximo domingo, 17. Será sucedido por Raquel Dodge, que tomará posse na manhã da próxima segunda-feira, 18.

“A alternância (de comando) é sempre salutar. Ela (Raquel) é republicana, ela é democrática. E nós temos quadros excepcionais no Ministério Público Federal. A doutora Raquel é uma pessoa aplicada, é uma pessoa que tem os olhos voltados para os interesses nacionais permanentes”, comentou Marco Aurélio.

“Eu confio no trabalho a ser desenvolvido, confio na seriedade de propósitos da futura procuradora-geral da República e como outros procuradores, inclusive o atual, ela honrará a instituição”, completou o ministro.

Questionado pela reportagem se a Lava Jato está em “boas mãos”, Marco Aurélio Mello respondeu:

“Está em boas mãos a Lava Jato, porque a Lava Jato não se resume apenas à atuação do procurador-geral da República. Evidentemente nós temos instituições com diversos integrantes envolvidos nessa operação, visando dias melhores no Brasil.”