Lava Jato: a maior operação anticorrupção do Brasil vira filme

A história de corrupção que abalou o Brasil teve início com a apreensão de um caminhão com palmitos e cocaína.

É essa perseguição que abre o trailer de “Polícia Federal – A lei é para todos”, que tem pré-estreia nesta segunda-feira em Curitiba.

Procuradores do Ministério Público e o juiz Sérgio Moro estão entre os convidados da projeção particular do filme, a primeira parte de uma trilogia que vai narrar uma das maiores operações anticorrupção do mundo, iniciada em março de 2014.

O longa-metragem, dirigido por Marcelo Antunez e produzido por Tomislav Blazic, estreia oficialmente em 7 de setembro, no dia da Independência.

Com duração de 2 horas e 10 minutos, o filme aborda as origens da investigação e vai culminar na condução coercitiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em março de 2016.