Barco com mais de 100 pessoas naufraga na Baía de Todos os Santos

São Paulo – Uma das lanchas que faz travessia de passageiros entre Salvador e a região de Mar Grande, na Baía de Todos os Santos, virou na manhã desta quinta-feira (24).

Até o final da manhã de hoje, cerca de 22 corpos de vítimas tinham sido resgados, de acordo com a Marinha.

Segundo o comandante Flávio Almeida, da Capitania dos Portos, 21 pessoas foram resgatadas com vida — mas o número de sobreviventes ainda é incerto já que outras embarcações estão ajudando no resgate e algumas pessoas conseguiram chegar à margem por conta própria.

No total, 129 passageiros e 4 tripulantes estavam à bordo.

O barco naufragou, e o Graer, que é o helicóptero da Polícia Militar, está fazendo as buscas junto com o corpo de bombeiros e atendimento médico do SAMU.

A Marinha vai avaliar a lancha após o resgate, para verificar se ela estava regular e se operava com número de passageiros acima do permitido. A Secretaria de Segurança Pública informou que um inquérito será aberto para que as causas do acidente sejam apuradas.

Veja o mapa do acidente:

Vídeo mostra embarcação cheia de água

Um vídeo obtido pela rádio BandNews mostra que, em maio deste ano, a mesma embarcação quase virou, segundo relatos de passageiros:

Pessoas aguardam resgate

As imagens mostram pessoas esperando o trabalho de resgate na Ilha de Itaparica.

Outro acidente

Ainda ontem, um barco com 70 pessoas também afundou no rio Xingu, no Pará, entre Santarém e Vitória do Xingu.

Pelo menos dez mortes foram confirmadas, e os trabalhos de resgate foram retomados nesta quinta.

*Matéria em atualização

(com informações da Agência Brasil)