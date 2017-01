Justiça suspende greve dos agentes penitenciários no Rio

A Justiça do Rio de Janeiro determinou que os agentes penitenciários em greve retornem ao trabalho. Segundo decisão de ontem (18) do presidente do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, os grevistas têm até 24 horas para retomar suas atividades, sob pena de multa diária de R$ 100 mil.

O pedido foi feito pela Procuradoria-Geral do Estado, já que os agentes penitenciários são funcionários da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária.

Em sua decisão, o presidente do TJ-RJ destacou que este é um momento de crise no sistema penitenciário nacional e citou os massacres em presídios de Amazonas, de Roraima e do Rio Grande do Norte.

Além disso, segundo ele, a greve está prejudicando a visita de parentes aos presos.

A greve dos carcereiros começou na última terça-feira (17). Uma audiência de conciliação entre o Sindicato dos Servidores do Sistema Penal está marcada para a próxima terça-feira (24).