Justiça libera aumento de velocidade nas marginais de SP

São Paulo – O Tribunal de Justiça de São Paulo acatou nesta terça-feira, 24, o recurso da gestão João Doria (PSDB) para aumentar a velocidade máxima nas Marginais do Pinheiros e do Tietê, uma das principais promessas de campanha do prefeito.

O planejamento de Doria é que os novos limites entrem em vigor a partir da próxima quarta-feira, 25, dia do aniversário da cidade.

Na sexta passada, 20, a Justiça paulista havia acolhido o pedido de liminar feito em ação movida pela Associação de Ciclistas Urbanos da Cidade de São Paulo (Ciclocidade) para barrar o aumento nas vias.

Segundo a associação, o aumento das velocidades traria risco ao trânsito, especialmente para ciclistas e pedestres.

A proposta de Doria é de elevar os limites das pistas locais de 50 km/h para 60km/h, das centrais de 60 km/h para 70 km/h e das expressas de 70 km/h para 90 km/h.

Após pressão feita pela Ciclocidade e por outras entidades de ciclistas, o prefeito fez pequeno recuo, e manteve o limite de 50 km/h nas faixas da direita das pistas locais.