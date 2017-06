Justiça decreta falência de usina de Bumlai, preso na Lava Jato

A Justiça de Mato Grosso do Sul decretou a falência da usina São Fernando, que pertence à família do empresário José Carlos Bumlai, condenado a nove anos de prisão na Lava Jato, que investiga corrupção na Petrobras, por crime de gestão fraudulenta e corrupção passiva. Bumlai, que cumpre prisão domiciliar, é amigo próximo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em recuperação judicial desde 2013, a usina São Fernando, com capacidade de moagem de 4 milhões de toneladas de cana, acumula dívidas de cerca de R$ 1,5 bilhão, sobretudo com bancos e fornecedores, de acordo com fontes de mercado.

A decisão de ontem foi proferida pelo juiz da 5ª Vara Cível do Tribunal de Dourados, Jonas Hass Silva.

O possível pedido de falência da usina São Fernando já era esperado. No dia 1º de junho, os credores da companhia não aprovaram o plano de reestruturação apresentado pela usina.

Procurada, a EXM Partners, consultoria que faz assessoria para a companhia, não quis comentar o assunto. Nenhum porta-voz da empresa foi encontrado pela reportagem até a conclusão desta edição.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.