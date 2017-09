O ministro da Defesa, Raul Jungmann, informou, em entrevista no Paláico do Planalto, que 700 homens da Polícia do Exército participarão do cerco a criminosos na Rocinha, no Rio de Janeiro, agora no período da tarde.

A comunidade é alvo de operações diárias da Polícia Militar desde o último domingo (17), quando houve confrontos entre grupos criminosos rivais pelo controle de pontos de venda da comunidade. Hoje houve intenso tiroteio entre criminosos e policiais.