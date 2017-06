Julgamento no TSE não afetará trabalhos no Congresso, diz Eunício

Brasília – O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Eunício Oliveira (PMDB-CE), afirmou que os trabalhos do Legislativo não serão contaminados pelo julgamento de ação que pede a cassação da chapa Dilma-Temer na noite desta terça-feira no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Questionado sobre a possibilidade de a discussão sobre a chapa na corte eleitoral interferir na tramitação das reformas trabalhista e da Previdência no Congresso, o presidente do Senado afirmou que “qualquer que seja” o resultado do julgamento e “independente” do que ocorra nos tribunais, o Legislativo continuará seu trabalho.

Eunício lembrou que o Congresso atua normalmente nesta terça, citando o funcionamento da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, que deve votar a reforma trabalhista após a leitura de votos em separado apresentados pela oposição.

O senador disse esperar que o julgamento no TSE se dê dentro de seu âmbito e defendeu a independência dos Poderes como um dos pilares da democracia.

“Cabe aos juízes do TSE fazer o julgamento, espero que esse julgamento seja um julgamento do ‘mundo do processo’… que a decisão seja a decisão do mundo do processo, que não afetará em absolutamente nada os nossos trabalhos aqui”, disse Eunício a jornalistas.