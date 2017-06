Jucá volta a negar querer levar reforma direto ao plenário

Brasília – O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), voltou a negar nesta terça-feira que tenha a intenção de levar a reforma trabalhista direto para o plenário da Casa, e reafirmou que a ideia é discutir o mérito e a constitucionalidade da proposta nas comissões.

Em fala no início da reunião da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, onde a matéria deve ser votada nesta terça-feira, Jucá ponderou que para levar a proposta diretamente ao plenário teria de apresentar um requerimento de urgência, com tramitação e prazos próprios, o que poderia “tumultuar” o andamento da reforma.

“Nós combinamos de discutir nas duas comissões de mérito (CAE e Comissão de Assuntos Sociais), que têm o mesmo relator”, disse, referindo-se ao relator Ricardo Ferraço (PSDB-ES), responsável pela elaboração dos pareceres nessas duas comissões.

Jucá sustentou que a hipótese de levar a proposta a plenário sem a análise das comissões “não condiz com a realidade”, e garantiu que o rito previsto será seguido.

Pelo calendário previsto, concluída a votação na CAE nesta terça, Ferraço deve apresentar seu parecer na CAS já na quarta-feira. Depois da análise na CAS, a proposta ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde será relatada por Jucá.