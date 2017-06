Jucá nega “cochilo” do governo e garante aprovação de reforma

O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), negou nesta quarta-feira que tenha havido um “cochilo” do governo na votação da proposta de reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) da Casa, que rejeitou na véspera o texto principal da reforma, e garantiu que o projeto será aprovado no plenário.

“Não cochilou”, disse Jucá em entrevista à rádio CBN. “O que a gente pode dizer disso: primeiro, o efeito é zero na aprovação da matéria. Nós vamos aprovar a matéria sem problemas”.

Segundo Jucá, a tramitação da reforma trabalhista continua a mesma, com leitura do relatório na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) nesta quarta-feira e votação no plenário do Senado prevista para o dia 28.

“Essa derrota da CAE não tem nenhuma interferência no resultado de plenário”, disse Jucá.

Na terça-feira, pouco após a votação na CAS, o próprio presidente Michel Temer disse que a vitória do governo na votação da reforma trabalhista no plenário do Senado é “certíssima”.