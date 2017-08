Jucá diz que denúncia é “ato de despedida” de Janot

O líder do governo no Senado, Romero Jucá (RR), disse há pouco que denúncia contra ele apresentada hoje (21) pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, é um “ato de despedida”.

O processo está em segredo de Justiça e a Procuradoria-Geral da República (PGR) não confirma o teor da denúncia, mas a informação foi publicada pela imprensa.

“Não vou comentar denúncia. É a despedida do Janot. Não vou comentar a despedida do cara. Quem fala é o Kakay [advogado Antonio Castro de Almeida Castro]. Será judicial na hora que a gente souber”, disse Jucá ao chegar ao Palácio do Planalto.

Jucá disse ainda “estar muito tranquilo” e sem “nenhum temor”. “Tenho toda a tranquilidade do mundo e espero que o Supremo analise todas as questões e vai ver que não há nenhum motivo para isso.”