Brasília – O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), afirmou nesta quinta-feira que há “zero” chance de fatiamento da reforma da Previdência com o objetivo de angariar mais votos para a proposta em tramitação na Câmara.

Jucá também negou que haja disposição de flexibilizá-la ainda mais, citando o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) desta quinta-feira como exemplo de que o governo está “no caminho certo”.