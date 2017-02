Jovair Arantes registra candidatura à presidência da Câmara

Brasília – O líder do PTB na Câmara dos Deputados, Jovair Arantes (GO), foi o primeiro candidato a registrar, na manhã desta quarta-feira, dia 1º, a candidatura à presidência da Casa.

O parlamentar goiano fez o registro acompanhado de deputados de vários partidos, como Jair Bolsonaro (PSC-RJ) e Mauro Pereira (RS), do PMDB, sigla que deve formalizar apoio à reeleição do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

O prazo para registro de candidaturas se encerra às 23h desta quarta. A eleição está marcada para esta quinta-feira, 2, a partir das 9h. A votação é realizada de forma secreta.

Além de Jovair, o deputado Fábio Ramalho (PMDB-MG) já registrou candidatura avulsa para 1ª vice-presidência da Câmara.

Pela divisão proporcional, o cargo caberá ao PMDB, partido com a maior bancada da Casa, com 64 deputados. Ramalho fez o registro a contragosto da bancada, que deve escolher ainda nesta quarta, o candidato oficial do partido ao cargo.