Jornalista é detido após pichar monumento no centro de SP

São Paulo – Um jornalista foi detido em flagrante depois de atirar ovos com tinta no monumento do apóstolo Paulo, na Praça da Sé, na região central de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira, 25 – dia de aniversário da capital paulista.

Ele assinou um termo circunstanciado, quando o crime é considerado sem gravidade, e foi liberado.

De acordo com o boletim de ocorrência sobre o fato, o jovem Pedro do Amaral Souza, de 26 anos, foi flagrado por um guarda civil metropolitano (GCM) que atuava na base da praça.

O guarda chamou reforço e deteve o jovem. Ele disse ao guarda que “estava protestando contra diversas ações políticas e realizando intervenção artística, mas que protestava principalmente contra o prefeito”, informa o BO.

Foi requisitada perícia no local e o caso foi registrado no 8º Distrito Policial, localizado no Brás, também na região do centro da cidade. A reportagem não conseguiu contato nem com o jovem nem com seu advogado.