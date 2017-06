Jorge Viana considera “muito ruim” TSE ignorar delações

Brasília – O senador Jorge Viana (PT-AC) lamentou que a maioria dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tenha sinalizado que não vai incorporar as delações da Odebrecht em seu voto no julgamento da chapa Dilma-Temer.

“Acho muito ruim que o principal tribunal eleitoral do País esteja fazendo esse julgamento e ignorando provas que não são simples vazamentos, são depoimentos de pessoas que mostram, de forma cristalina, a interferência e o abuso do poder econômico na atividade político-partidária”, opinou.

O senador acredita que o TSE perde uma oportunidade de sentenciar os partidos e acredita que esse é um momento para que fosse feito um pedido de desculpas coletivo. “Todos os partidos estão sendo julgados nesse processo.”

Apesar da sinalização dos ministros de absolvição da chapa Dilma-Temer, Viana acredita que o governo não conseguirá conter a crise política, que irá se agravar com os processos em curso no Supremo Tribunal Federal (STF).

“Se o governo acha que tem algum ganho por, numericamente, sair vitorioso no TSE, é um grande engano. A crise só se agrava, pois o Supremo Tribunal Federal prepara uma denúncia muito forte com crimes cometidos durante o mandato”, disse.