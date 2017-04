Jorge Picciani deve entrar de licença para tratar tumor na bexiga

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Jorge Picciani (PMDB), foi diagnosticado com um tumor na bexiga.

De acordo com nota da subdiretoria de Comunicação Social da Casa, é o mesmo órgão onde o parlamentar teve um câncer no fim de 2010, do qual estava curado. A nota afirma ainda que o tumor, de cerca de 15 milímetros, foi identificado pelos médicos do parlamentar.

Segundo a subdiretoria, Picciani fará “exames mais conclusivos” na quinta-feira (6).

Neste dia, a Comunicação Social dará mais informações sobre quando será feita a cirurgia e o tempo em que o presidente ficará de licença.

Picciani está a frente da presidência da Assembleia desde fevereiro de 2015.

Antes disso, ocupou o mesmo cargo em quatro mandatos consecutivos entre 2003 e 2010.