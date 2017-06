Joesley Batista está no Brasil e se diz à disposição da Justiça

São Paulo – O empresário Joesley Batista, sócio da J&F, informou por meio de nota que voltou ao Brasil no domingo (11) e que está à disposição da Justiça.

No comunicado, Joesley afirmou ter saído do país para proteger a integridade de sua família, que sofreu ameaças desde que ele se dispôs a colaborar com o Ministério Público.

O informe diz que Joesley estava na China, tendo viajado com autorização da Justiça brasileira, e que não revelou seu paradeiro por razões de segurança.

Segundo o documento, o empresário esteve em Brasília na véspera em reuniões e, nesta terça participou de encontros de trabalho em São Paulo.

O documento diz que o empresário “está à disposição do Ministério Público e da Justiça brasileiros”.