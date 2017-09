Joesley adia depoimento à PF e decide voltar a São Paulo

Brasília – O empresário Joesley Batista estava em Brasília nesta terça-feira, 5, onde prestaria um depoimento à Polícia Federal. O delator foi pego de surpresa, no entanto, na noite de Segunda-feira (4), com o anúncio do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, de que irá rever o acordo de colaboração dos executivos do grupo J&F.

Diante da repercussão do caso, o depoimento que Joesley prestaria nesta terça – e que não tem a ver com as novas revelações – foi adiado. O empresário avisou a interlocutores que decidiu voltar a São Paulo. Na capital paulista, deve encontrar advogados, entre eles o também delator Francisco de Assis.

Advogados ligados à JBS consideram que avaliações feitas sobre o áudio foram “precipitadas”, pois não há crime revelado. A empresa vai alegar que entendeu que o ex-procurador Marcelo Miller já havia saído da Procuradoria-Geral da República para advogar quando foram feitas conversas com ele. Além disso, a alegação é de que Miller só participou das tratativas de leniência do grupo e não da delação premiada.

Joesley, Francisco de Assis e o diretor Ricardo Saud têm até sexta-feira, 8, para se apresentarem para a Procuradoria-Geral da República para prestar esclarecimentos. Eles devem agendar uma data com o grupo de trabalho da Lava Jato para comparecer.