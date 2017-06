Joaquim Barbosa não descarta candidatura à Presidência em 2018

Brasília – Em visita ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para acompanhar o julgamento da chapa Dilma-Temer, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa afirmou nesta quinta-feira que considera “imprevisível” o resultado da ação.

Barbosa chegou ao plenário do TSE poucos minutos após o início do terceiro dia de julgamento e foi bastante assediado por jornalistas, que tentaram, em vão, fazer perguntas.

Na noite de quarta-feira, durante solenidade no Supremo que inaugurou a sua foto na galeria de ministros da corte, o ex-presidente do STF, relator do processo do mensalão, não descartou se candidatar à Presidência da República no próximo ano. ⁠⁠⁠⁠