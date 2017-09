JBS diz que Bendine pediu R$ 5 milhões

São Paulo – Novos anexos da delação da JBS afirmam que, em 2013, o então presidente do Banco do Brasil, Aldemir Bendine, foi à resistência do executivo Joesley Batista para pedir R$ 5 milhões emprestados. Segundo os anexos, Bendine fez a solicitação alegando a compra de um imóvel e nunca devolveu o dinheiro.

A informação foi divulgada pela repórter Camila Bomfim, da TV Globo, e confirmada pelo jornal O Estado de S. Paulo.

Joesley entregou ao Ministério Público Federal planilhas com valores e datas de pagamento. Segundo o delator, Bendine foi pessoalmente à J&F, controlado da JBS, acompanhado de cerca de 50 anos, e pediu parte dos R$ 5 milhões.

O empresário contou que Bendine afirmou que não beneficiaria o empresário no Banco do Brasil, pois o sistema de governança da instituição impediria atos ilícitos. O delator relatou que Bendine, no entanto, afirmou que se esforçaria pra atender a pedidos da JBS, não necessariamente no banco.

Joesley narrou que concordou em emprestar os milhões porque Bendine era influente no governo.