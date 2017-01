Itaipu tem maior produção de energia para janeiro desde fundação

Em janeiro de 2017, a Usina Hidrelétrica de Itaipu teve a maior produção de energia para o mês já registrada desde a sua fundação. Foram produzidos 8,74 milhões de megawatts-hora (MWh), enquanto em 2016, no mesmo período, foram 8,5 milhões de MWh.

Segundo a binacional, essa produção seria suficiente para atender o estado de São Paulo por 23 dias e o Paraná por três meses e meio.

Em 2016, a usina foi a maior produtora de energia elétrica do mundo, com produção anual de 103 milhões de MWh. Itaipu é a maior usina em produção de energia limpa e renovável do mundo. Desde 1984 contribui para os setores elétricos do Brasil e Paraguai com mais de 2,4 bilhões de MWh.