Internautas postam fotos da neve em Santa Catarina

São Paulo – O inverno ainda não começou oficialmente, mas duas cidades de Santa Catarina não quiseram esperar a troca de estações.

Flocos de neve fizeram a alegria da população de Urupema e São Joaquim, na região serrana, no início da tarde desta sexta-feira (9). As informações são do Epagri/Ciram, órgão que monitora o clima do estado.

Segundo relatos, o fenômeno durou alguns minutos e ocorreu por volta das 13h em ambas as cidades. A neve era esperada pelos meteorologistas desde a última quarta-feira.

Pelas imagens, é possível reconhecer o vento que toma a região, onde os termômetros marcavam cerca de 3°C antes do acontecimento.

Moradores dos municípios e turistas se apressaram em publicar relatos e fotos nas redes sociais. Confira alguns deles:

Como não amar nossa Santa Catarina. Em Floripa da pra andar de bermuda e camiseta e se rodar 200km vai ver neve que cai agora em São Joaquim pic.twitter.com/uhmasZ05Tq — Rafael Araldi (@araldi10) June 9, 2017

@Climaterra olha a neve… Fazenda potreiros, próximo ao despraiado em São Joaquim SC pic.twitter.com/IkL5ODGtFN — josué amaral (@josuamaral) June 9, 2017

Neve! São Joaquim! 🖤❄️ #neve #frio #saojoaquim A post shared by Seducao Moda Feminina (@seducaomodafeminina) on Jun 9, 2017 at 9:49am PDT