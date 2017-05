Internautas acusam Luciano Huck de deletar fotos com Aécio

São Paulo – Muitos internautas acusam o apresentador Luciano Huck, da Rede Globo de apagar as suas fotos com Aécio Neves, presidente nacional do PSDB, no Instagram, nesta quinta-feira (18).

O senador mineiro está no centro de um suposto escândalo de corrupção revelado ontem pelo jornal O Globo, em que teria sido gravado pedindo dinheiro à JBS.

Reportagens recentes têm postulado Huck como um possível candidato à presidência em 2018, o que pode ter contribuído para que ele não queira seu nome associado ao do político mineiro.

Até o momento, a assessoria do apresentador não respondeu ao pedido de posicionamento feito por EXAME.com. Confira a seguir algumas reações nas redes sociais:

oi @lucianohuck vi que vc apagou todas fotos com o aecio gostaria de saber se está td bem… — luscas (@luscas) May 18, 2017

Oi @LucianoHuck, vi q vc apagou as fotos com o Aécio, queria saber se ta tudo bem? Uma amizade tão bonita dessas… pic.twitter.com/Lfb6i5aMLM — Mortícia Tóxica (@OpsAnalisei) May 18, 2017

O Luciano Huck deletou as fotos com o Aécio AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA — pauei pointe (@migasualocaaaa) May 18, 2017

Oi @LucianoHuck vc apagou as fotos com o Aecio, mas nao tem problema que elas aqui pic.twitter.com/owWRhWjsay — x-yago (@twerkyago) May 18, 2017