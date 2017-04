Internautas cobram Globo após denúncia de agressão no BBB 17

Depois de pedirem a expulsão de Marcos do Big Brother Brasil 17 por agressão, os internautas cobraram um posicionamento claro da Rede Globo em relação às atitudes do brother com Emilly.

Ele gritou com a “sister” e levantou o dedo na frente do rosto dela, deixando a participante acuada contra uma parede. Além disso, Emilly já reclamou que ele estava a machucando com beliscões e segurando seu pulso.

Na manhã desta segunda-feira, 10, a hashtag #GloboApoiaViolencia ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter.

Muitos usaram uma montagem de fotos de atrizes da Globo apoiando a campanha #ChegaDeAssédio ao lado de uma cena do BBB em que Marcos intimida Emilly.

Sobre as imagens, está escrito: “Do que adianta isso (a campanha das atrizes e outras profissionais) se você aceita isso (a agressão de Marcos)?”, dizia uma das postagens.

#GloboApoiaViolencia de q adianta colocar nas novelas/programa dizendo não apoiar a violência e blá se no reality faz totalmente o oposto? — ㅤ (@melanciav) April 10, 2017